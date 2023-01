Franco Parisi: “Boric quería una Constitución nueva porque quería su nombre“

Francos Parisi llegó a Chile. Entre bombos y platillos con un video publicado en las redes del Partido de la Gente (PDG), el ex candidato presidencial pisó suelo nacional luego de llegar a un acuerdo judicial para levantar la orden de arraigo que mantenía a raíz de deudas relacionadas a pago de pensión alimenticia.

Consultado por La Tercera sobre cuales son los motivos que lo traen a territorio nacional explicó que "me aprobaron el nuevo proceso constitucional hace dos semanas y me están forzando a tener candidatos el 7 de febrero. Por lo tanto, tengo que aglutinar a mi partido, porque ahora estamos en una disyuntiva tan peligrosa como la anterior".

El economista afirmó que "estuvimos a punto de perder la Constitución", e indicó que su partido tuvo gran importancia para que esto no ocurriera, afirmando que “nosotros sacamos el 13% en la elección presidencial y el Rechazo fue 62%. Resta, pues. Habría sacado el 49% y ahora tendríamos una Constitución de lo peor que he visto en los últimos tiempos”.

“Nosotros la catalogamos como una Constitución merluciana. Boric quería una Constitución nueva porque quería su nombre, o borrar las tonteras que siempre dice”, acotó.

Parisi criticó el actuar de Chile Vamos tras el plebiscito constitucional, comentando que “al día siguiente en que hicimos un tremendo esfuerzo para ponerle un freno a ese mamarracho de Constitución, salió corriendo a arrodillarse para una nueva Constitución, olvidándose de que estábamos con un terrorismo desatado en La Araucanía, violencia de todo tipo y sobre aquello, una inmigración ilegal”.

Con respecto al nuevo proceso constitucional y la posibilidad de hacer un pacto con el Partido Repúblicano aseveró que “lo veo difícil”, añadiendo que “no se dan las condiciones tanto por parte de ellos como por parte nuestra. Nosotros somos súper democráticos, hicimos una consulta a toda la familia PDGneina. ¿Quieren ir con lista? Sí o no. Nos salió 50% y 50%. Por lo tanto, la decisión la tenemos que tomar los presidentes del comité”.

De cara al nuevo proceso constitucional y como avizora la próxima campaña, aseguró que “nosotros no tenemos un peso, así que va a ser a puro pulmón e infantería tanto física como digital. Pero el resto, no sé”

Ante la pregunta sobre si el PDG se dirige ideológicamente hacía el puesto ocupado por el Partido Republicano, Parisi aseguró que “no, no es así para nada. Lo que pasa es que curiosamente Republicanos y nosotros dijimos “pregúntenle a la gente”. No estábamos de acuerdo con la cocina que hubo”.

En la misma línea con respecto al partido fundado por José Antonio Kast, explicó que “los respeto y creo que tienen sus características positivas y otras que nosotros no compartimos. Pero lo mismo me pasa con Renovación Nacional y también me pasa con el PPD y también me pasa con el PS”.

Durante la pasada elección presidencial, Franco Parisi no pasó desapercibido. Su campaña desde los Estados Unidos y las promesas de pisar suelo nacional marcaron la tónica de ese proceso.

Consultado sobre si hubiera sido mejor hacer una campaña en territorio nacional, comentó que “habría sido mejor, habría sido mejor, sí. Pero era casi una pelea perdida, todos los canales de televisión, todos los medios de comunicación estaban por Boric. Fue obsceno lo que ocurrió en esa campaña”.

En la misma línea y refiriéndose a su situación familiar aseguró que “yo tengo corregida mi situación familiar” y agregó que “te digo: si quieren elegir un Papa, pues elijan un Papa, ¿de acuerdo? Es muy fácil tachar y dañar a una persona. A la Presidenta Bachelet la acusaron de que era la Comandante Verónica, ¿algo así? A Piñera, los bancos, etc. Entonces, mira, ¿me duele lo que pasó? Sí, fue injusto. A mi juicio, canalla”.

