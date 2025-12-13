Feriado electoral: qué comercios abrirán y cuáles permanecerán cerrados

La realización de la segunda vuelta presidencial, programada para el domingo 14 de diciembre, generará ajustes en el funcionamiento del comercio debido a la condición de feriado legal de la fecha. Según indicó la Dirección del Trabajo, los centros comerciales y strip centers que operen bajo una misma administración deberán permanecer cerrados desde las 21:00 horas del sábado hasta, al menos, las 06:00 horas del lunes.

Sin embargo, el comercio independiente no está sujeto a esta normativa, por lo que supermercados, tiendas y locales fuera de malls podrán atender con normalidad durante el domingo. Varias cadenas de supermercados han informado de horarios especiales para sus sucursales, permitiendo a los consumidores planificar sus compras con anticipación.

En el caso de Tottus, algunos locales cerrarán anticipadamente entre las 19:00 y 19:30 horas del sábado y no abrirán el domingo. Lider y Unimarc publicaron listados específicos de establecimientos que permanecerán abiertos o cerrados durante la jornada electoral. Jumbo y Santa Isabel también detallaron cuáles locales atenderán, haciendo un llamado a la planificación de las compras.

Por su parte, las cadenas aCuenta y Falabella ajustarán sus horarios: todos los locales ubicados en malls o strip centers cerrarán el domingo, mientras que los independientes atenderán con horarios extendidos; algunas tiendas de Falabella, como Centro y Plaza Puente en Santiago, abrirán este domingo entre las 12:00 y 19:00 horas.

