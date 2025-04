Excarabinero absuelto en caso Pío Nono inicia carrera política en Republicanos

Después de años marcados por la exposición mediática y una batalla judicial que terminó con su absolución, Sebastián Zamora decidió cerrar su etapa como carabinero e iniciar una nueva desde la política, sumándose oficialmente al Partido Republicano. El exfuncionario, conocido por su vinculación al caso Pío Nono en 2020, anunció que deja la institución policial “para seguir sirviendo a Chile desde otro ámbito”.

En un video difundido por el partido, Zamora expresó que su decisión no significa alejarse de su identidad como carabinero. “Fui carabinero y voy a seguir siendo carabinero siempre, porque ser carabinero no es un uniforme, es una convicción, es una forma de vida”, sostuvo. Agregó que desde pequeño soñaba con servir al país, y que lo hizo con convicción hasta que fue acusado de un delito que, según afirma, nunca cometió.

“Me culparon de un crimen inexistente. Me detuvieron, me expusieron y estuve preso. Me juzgaron antes que los tribunales y mucho antes que la verdad”, relató sobre los cinco años que siguieron al hecho ocurrido en el puente Pío Nono, en el que fue acusado de homicidio frustrado contra un adolescente de 16 años y finalmente absuelto.

A pesar de las dificultades, asegura que nunca se rindió: “Sabía que decir la verdad y defender a Chile no es un delito”. Con la voz serena y firme, Zamora cerró su declaración diciendo que da este paso “con el alma tranquila y con la frente en alto”.

Desde el Partido Republicano, su incorporación fue celebrada con fuerza. El presidente del partido, Arturo Squella, señaló que “Sebastián representa lo mejor de nuestra juventud… Él pertenece a esa generación que construye, que respeta y que ama a Chile”. A su vez, el candidato presidencial José Antonio Kast lo describió con tres palabras: “Valentía, honor, resistencia”, subrayando que lo que más lo define es su “profundo amor por Chile y por sus carabineros”.

Zamora, que enfrentó uno de los casos más polémicos del último tiempo, inicia ahora un nuevo capítulo desde la política, con la intención, según sus propias palabras, de seguir al servicio del país, pero desde otro frente.

