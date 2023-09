Evelyn Matthei: "Los republicanos podrían estar buscando una razón para bajarse"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei fue muy critica con el Partido Republicano y el proceso de nueva Constitución que se está llevando a cabo y sostuvo que el sector liderado por José Antonio Kast se quiere bajar de la causa.

“Los republicanos podrían estar buscando una razón para bajarse”, comenzó diciendo Matthei en entrevista con el diario El Mercurio.

“Dentro del Partido Republicano están muy tironeados, porque tengo entendido que hay muchas bases republicanas que en realidad no quieren una nueva Constitución”, agregó la alcaldesa de Providencia.

Matthei también analizó el desarrollo del actual proceso constituyente y fue muy clara en asegurar que se parece más a un programa de gobierno de algún partido que a una nueva Constitución.

“Lo que estoy viendo es que lo ya redactado se parece más a un programa de gobierno que a una Constitución. No tenemos todavía un texto final, pero tengo la impresión de que hay que hacer un esfuerzo muchísimo mayor para lograr una Constitución que sea aceptable por todos los sectores”, señaló Matthei.

“No existe ese ánimo en el Consejo de tratar de hacer un esfuerzo para tener una Constitución que sea aceptable para todos los sectores. Hoy día ya aparecen Amarillos y Demócratas tomando distancia de este proceso, porque efectivamente más parece un programa de gobierno de una mayoría circunstancial que una Constitución. Si las cosas siguen así, naturalmente no voy a poner mi capital político para la aprobación de esta nueva Constitución que se discute, que en realidad no es una Constitución”, complementó.

Siguiendo con el proceso de nueva Constitución, la alcaldesa sostuvo que “se ha ido instalando en Chile una distancia y una indiferencia respecto al proceso constituyente que no sé si a estas alturas se puede revertir”.

Por último, Matthei criticó al Presidente de la República Gabriel Boric y sostuvo que no sabe a dónde quiere llegar y que su Gobierno carece de agenda.

“El Presidente Boric se subió a un barco, pero no sabe a dónde quiere llegar. No ha decidido todavía si quiere llegar a Oceanía o a la India a al Caribe. No sabe para dónde va. Como cambia de rumbo a cada rato. ¿cómo uno colabora con él?”, indicó Matthei.

“El Gobierno no tenía agenda desde antes, desde que asumió. ¿Cuál es la agenda?”, finalizó la alcaldesa de Providencia.

