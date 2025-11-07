Zúmbale Primo y Los Viking’s 5 defienden su postura tras críticas por participar en cierre de campaña de Kast: “Si nos pagan, allá vamos”

Lo que parecía una simple tocata terminó desatando una tormenta política. Zúmbale Primo y Los Viking's 5 quedaron en el ojo del huracán tras presentarse en el cierre de campaña presidencial de José Antonio Kast, un evento que encendió las redes y dividió a los fanáticos del ritmo tropical chileno.

El show en el Movistar Arena no solo levantó polvo por lo musical, sino que también por el trasfondo político: seguidores de ambas bandas los acusaron de “venderse por plata” y de respaldar a un candidato que no es de su sector político. La avalancha de críticas fue tan intensa que Zúmbale Primo terminó desactivando los comentarios en Instagram, al igual que Los Vikings 5.

Pero lejos de quedarse callados, los músicos salieron a defenderse. En conversación con The Clinic, Edson Núñez, bajista y codirector de Los Vikings 5, respondió con firmeza y descartó cualquier simpatía política con el candidato del Partido Republicano. Según él, todo fue una cuestión de trabajo, sin ideologías de por medio.

“Nuestro voto va en las urnas, si nos pagan, allá vamos”, declaró, dejando claro que once familias dependen de los ingresos de la banda.

Por su parte, el diario La Cuarta consiguió la versión de Zúmbale Primo, cuyo animador y cofundador, Álex Muñoz, reafirmó que el show fue netamente laboral: “Fue quien primero nos llamó y puso el dinero encima de la mesa”.

El músico también subrayó que más de 20 familias viven directamente del grupo, intentando poner paños fríos a la controversia.



Cabe mencionar que hasta ahora ninguna de las dos bandas ha compartido en sus redes sociales su participación en el evento de Kast, el cual se realizará el próximo 11 de noviembre a las 18:00 horas. Un silencio que muchos interpretan como una estrategia para capear la polémica que dejó este inesperado cruce entre la cumbia y la política.

PURANOTICIA