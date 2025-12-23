Carmen Zabala rompe el silencio y aclara rumores de supuesto embarazo con Nicolás Oyarzún

Carmen Zabala volvió a poner a las redes sociales patas arriba, esta vez por un motivo que hizo explotar la imaginación de sus seguidores: ¿está embarazada o no?

La actriz encendió las alarmas luego de publicar una historia en Instagram donde mostraba su guatita junto a su pareja, el actor Nicolás Oyarzún, provocando una ola de especulaciones sobre un posible bebé en camino.

La intriga se intensificó cuando Zabala eliminó la historia poco después, dejando a todos preguntándose si la familia realmente estaba por crecer o no.

Pero la actriz no dejó que los rumores se descontrolaran y decidió salir al paso con unas palabras, donde dejó claro que todo se trataba de una broma.

"Chicos, tengo que contarles algo. No estoy embarazada. Era la foto de una amiga, estúpidos", dijo entre risas, disipando cualquier duda sobre su supuesto embarazo.

No solo terminó con los rumores, sino que además aprovechó para agradecer el cariño de sus seguidores: "No hay baby, pero los amo. Gracias igual por los mensajitos de amor", agregó, dejando claro el humor y la cercanía con sus fans.

La reacción de su público no se hizo esperar, celebrando la forma divertida y honesta con la que la actriz enfrentó los comentarios y especulaciones, dejando a todos con una sonrisa tras la confusión.

