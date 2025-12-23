Mega apuesta por María José Quintanilla: anuncian su propio programa veraniego

En medio del rumor y la polémica por la ausencia de María José Quintanilla en el próximo Festival de Viña del Mar, Mega sorprendió con un anuncio que apunta a darle protagonismo a la cantante durante el verano: una nueva versión de “Dale Play”, el programa que José Miguel Viñuela condujo en 2020 y que enfrenta a famosos en un juego de memoria musical.

María José no escondió su entusiasmo por el proyecto y aseguró que el espacio le queda “como anillo al dedo”.

"Siento que para mí es un programa que va como anillo al dedo, porque mezcla música, nostalgia, a la familia, las risas, el concurso. Es un programa fresco y entretenido de hacer, así que espero que toda la familia se pueda juntar a ver el programa y participen", señaló la artista.

Aunque su presencia en Viña 2026 todavía no está confirmada, no se descarta que Quintanilla haga alguna aparición especial durante la gala, manteniendo viva la expectativa sobre su participación en uno de los escenarios más importantes del país.

La jugada de Mega llega justo cuando la ausencia de la cantante generó comentarios y especulaciones, y este nuevo proyecto podría ser su vía de regreso a la pantalla grande sin pasar por el festival.

PURANOTICIA