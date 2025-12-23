Tragedia en la industria gamer: Vince Zampella, creador de Call of Duty, muere en impactante accidente automovilístico

La industria de los videojuegos está de luto tras la trágica muerte de Vince Zampella, director y cocreador de la legendaria franquicia Call of Duty. El desarrollador falleció a los 55 años en un impactante accidente automovilístico en una autopista del sur de California.

El fatídico suceso ocurrió el pasado domingo en un tramo montañoso del valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles. El Ferrari en el que viajaba se salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y salió despedido, según confirmó la Patrulla de Carreteras de California, recogiendo la versión del medio estadounidense.

La noticia conmocionó al mundo gamer y a la industria tecnológica. Desde Electronic Arts, empresa en la que Zampella trabajó en sus últimos años, se emitió un mensaje cargado de emoción: "Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra", señalaron.

Su legado en los videojuegos es profundo y trascendental. Según EA, Vince “ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo”.

Zampella, cofundador de Infinity Ward, fue una figura clave detrás de “Call of Duty”, incluyendo la icónica entrega “Call of Duty 4: Modern Warfare”, que redefinió los estándares de los shooters modernos.

En los últimos años, su talento continuó brillando en Electronic Arts, participando en títulos de gran éxito como Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order y Battlefield, consolidando su reputación como uno de los grandes innovadores de la industria.

Su partida repentina deja un vacío que será difícil de llenar, y un recordatorio de que incluso los íconos de los videojuegos no están exentos de la tragedia.

PURANOTICIA