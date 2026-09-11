Zona Latina sale al paso de versiones sobre la desvinculación de Adriana Barrientos

El canal Zona Latina emitió un comunicado para aclarar la situación contractual de Adriana Barrientos, luego de que este jueves circularan informaciones de prensa que daban cuenta de una supuesta desvinculación de la comunicadora del medio.

A través de una declaración oficial, Filmocentro Televisión S.A., entidad titular de la señal Zona Latina, aseguró que Barrientos mantiene vigente su relación contractual con la empresa y descartó que se haya producido un despido o término de contrato.

"A la fecha, la señora Adriana Barrientos mantiene vigente su vínculo contractual con esta empresa, no habiéndose cursado desvinculación, despido ni término de contrato alguno en relación con su participación en Zona Latina”, comenzaron.

Respecto a su ausencia de pantalla, el canal explicó que esta “obedece exclusivamente a un permiso administrativo del cual está haciendo uso la comunicadora”.

Asimismo, Zona Latina descartó las versiones difundidas sobre la situación laboral de Barrientos. “Negamos la veracidad de cualquier información emitida por otros medios de comunicación y/o personas del medio”, sostuvo la empresa.

Finalmente, Filmocentro Televisión S.A. señaló que la comunicación fue emitida con el objetivo de “entregar certeza formal y evitar interpretaciones equívocas respecto al estatus jurídico y operativo de la relación entre las partes”.

PURANOTICIA