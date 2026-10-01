"Ya en camino, familia": emotiva reaparición de Mane Swett en antesala de jornada decisiva por la custodia de su hijo

En el marco de la batalla judicial que mantiene en Estados Unidos por la custodia de su hijo, la actriz Mane Swett reapareció en sus redes sociales para compartir un breve mensaje con sus seguidores.

Acompañando una fotografía publicada en sus historias de Instagram mientras se trasladaba al tribunal, la intérprete reflejó el momento personal que atraviesa al escribir: “Ya en camino, familia. #ResisteMamá”. La declaración se produjo a solo un día de la audiencia fijada para el 1 de octubre, una instancia clave al tratarse de la última fecha programada formalmente dentro del proceso. Tras esta jornada, los tribunales neoyorquinos deberán determinar los pasos a seguir respecto del futuro del adolescente y las condiciones para un eventual reencuentro con su madre.

Esta etapa se reabrió luego de que la justicia de Nueva York dejara sin efecto un fallo anterior que beneficiaba a John Bowe, tras constatar que la actriz no había sido notificada oportunamente de una instancia previa. Ahora, el juez a cargo analizará las pruebas y testimonios bajo el principio del bienestar superior del menor. Las alternativas van más allá de determinar si el joven regresará o no a Chile, ya que la resolución puede definir tanto la custodia legal —quién toma las decisiones importantes— como la custodia física —dónde residirá prioritariamente—, además de establecer un eventual régimen de visitas para la otra parte.

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