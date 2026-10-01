Fran García-Huidobro apunta contra Vacarezza y cuestiona sus dichos sobre el divorcio de Douglas y Ana Sol Romero

Una fuerte polémica se instaló en la televisión chilena luego de que Fran García-Huidobro utilizara las pantallas de Plan Perfecto para criticar abiertamente a Marcela Vacarezza. El conflicto surgió a raíz de los comentarios realizados por la panelista de Hay que decirlo sobre el mediático y complejo proceso de divorcio entre el cantante Douglas y Ana Sol Romero.

Todo comenzó cuando Vacarezza abordó en Canal 13 la separación de la pareja, señalando que mantiene una buena relación con el artista y restando relevancia a las acusaciones relacionadas con el presunto uso de un dispositivo de rastreo GPS en el vehículo de Romero. “A mí, hablar de un GPS o no, encuentro que hay otro tipo de cosas más graves que esa”, afirmó la psicóloga de profesión.

La reacción de García-Huidobro no tardó en llegar. En su programa, la animadora analizó las declaraciones de la panelista y cuestionó desde un comienzo su formación académica: “Estudiar psicología no es ser psicóloga”.

Segundos después, la conductora profundizó sus críticas y lanzó un comentario aún más directo sobre la trayectoria de Vacarezza: “Marcela nunca ejerció como psicóloga porque, con todo el respeto del mundo, siempre ha ejercido como la mujer de Rafael (Araneda)”.

Si bien la conductora aclaró que sus dichos no buscaban desconocer la carrera televisiva de la excomunicadora, sí cuestionó la falta de rigurosidad al abordar un asunto delicado. “Una persona que estudió psicología debería tener un comentario un poco más profesional y criterioso que un comentario de amistad”, sentenció.

Finalmente, García-Huidobro recordó la reciente campaña comercial en la que Vacarezza y Araneda simularon una crisis matrimonial, estrategia que calificó de “patética”, para cerrar sus cuestionamientos hacia la pareja: “El problema lo tienen ustedes. Ustedes son quienes tienen una lógica de pareja que nosotros creíamos que era bastante normal y últimamente nos estamos dando cuenta de que es bastante bizarra”.

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