Tenso cruce entre Vasco Moulian y Coni Piccoli tras dura crítica en «Fiebre de Canto»

Un tenso momento se vivió este miércoles en «Fiebre de Canto», luego de que Vasco Moulian cuestionara duramente la presentación de Coni Piccoli, quien interpretó a canción «Corazón partío», de Alejandro Sanz.

Aunque la actuación recibió una buena evaluación de parte de algunos integrantes del jurado, Moulian tuvo una opinión diferente y lanzó una crítica que generó inmediatas reacciones tanto entre sus compañeros como en el público.

“Cumple, es afinada, y ya. Me cuesta entenderme, entender lo que te quiero decir, pero encuentro que no tiene ni un brillo, fome”, señaló el jurado.

Sus palabras llevaron a Luis Jara a intervenir y pedirle mayor sensibilidad al momento de entregar sus evaluaciones, considerando el trabajo realizado por los participantes.

“Quiero empatizar con el artista. Aquí hay una hipersensibilidad y hay mucho trabajo detrás. Pero sí, entiendo lo que tú quieres decir, aunque no es una forma decirle a ella que es fome”, planteó el cantante.

Moulian, sin embargo, mantuvo su postura y sostuvo que a Piccoli le faltaba “chasconearse” para conseguir un mayor impacto durante sus presentaciones.

La observación también generó la reacción de Verónica Villarroel, quien cuestionó directamente el concepto utilizado por su compañero: “¿A qué te refieres con chasconear, que se suelte el pelo?”, le preguntó.

Piccoli también respondió a las críticas y apuntó a que esa exigencia no se habría planteado de la misma manera con otros participantes.

“Igual yo no he visto que le pidan a nadie más que se chasconee. No he visto tanto chasconeo tampoco”, afirmó la actriz, en medio de los aplausos del público.

Pese al intercambio, Moulian no modificó su evaluación y finalmente le otorgó nota 5 por su presentación.

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