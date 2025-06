Zoe Bayona y Josué Bernal se convirtieron en los ganadores de Palabra Honor: recibieron 25 millones de pesos como premio

Zoe Bayona y Josué Bernal, se coronaron como los grandes ganadores del reality de Canal 13, Palabra de Honor.

La pareja de españoles, compitieron contra los chilenos Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel, en una exigente prueba física la cual requerría mucha fuerza.

En la primera fase de la competencia, ambas mujeres debían soltar cuatro válvulas para liberar a sus compañeros de una jaula, mientras que un chorro de agua los impactaban. Estas estaban ubicadas al interior de una gran piscina, donde el dúo chileno tomó la delantera.

En la segunda vuelta, Raimundo escaló un muro y liberó un neumático de jeep, el cual quedó atascado, por lo que perdieron la ventaja.

Luego de ese suceso, los españoles tenían casi una vuelta completa a su favor, pero a la hora de dejar un segundo barril con explosivos, este quedó mal puesto, por lo que tuvieron que posicionarlo nuevamente, lo que provocó un retraso y los igualó con los chilenos.

Finalmente, Rai y Faloon tras quedar atascados en el barro un par de veces, Zoe y Josué lograron ganar la competencia.

EL PREMIO

Luego de lanzar una moneda, la española tuvo la oportunidad de elegir si quedarse con el total del premio, los cuales son 25 millones de pesos chilenos, o dividirlo con su pareja de competencia, eligiendo "lealtad o traición".

“Por todas las traiciones que me has hecho a lo largo de la vida tendría un motivo muy heavy para traicionarte… pero yo siempre he sido leal, así que por eso elijo lealtad“, dijo accediendo a compartir el premio de ‘Palabra de Honor’.

¿Y qué harán con los 25 millones de pesos del premio?

Zoe responde que “Usaré el dinero para invertir, porque tengo un dinero ahorrado y este es el inicio de una casita para mí”, sentenció Zoe.

Por otro lado, Josué aseguró que quiere comprar una furgoneta "y camperizarla para seguir mis aventuras por el mundo”.

