Zion permanece en estado reservado tras sufrir un grave accidente: ¿Qué le pasó al reggaetonero puertorriqueño?

El cantante puertoriqueño y reggaetonero, Féliz Gerardo Ortiz Torres, más conocido como Zion, quien fue parte del conocido dúo musical "Zion y Lennox", se encuentra internado en un hospital y su condición de salud es reservada.

"Estuvo reciéntemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado", señalaron en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

"Su condición médica continúa siendo reservada y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende", agregaron.

"Las actualizaciones sobre su estado de salud serán dadas a conocer únicamente a través de comunicados oficiales emitidos por su equipo", sentenciaron.

Aunque el equipo del artista aún no confirma que fue lo que realmente le pasó a Zion, medios señalan que el puertorriqueño sufrió “múltiples traumas clasificados como de cuidado” tras un accidente automovilístico.

ZION

Su talento no se limita al canto: también escribe sus propias canciones y trabaja en la producción de su música. Inició su camino artístico a comienzos de los años 2000, época en la que alcanzó notoriedad con el pegajoso tema “Zun da da”, que todavía es parte del recuerdo colectivo de los fans del reguetón.

Poco después, unió fuerzas con Gabriel Pizarro (Lennox) y dieron vida al dúo Zion & Lennox, uno de los proyectos más influyentes del género urbano.

Juntos firmaron una serie de éxitos y compartieron estudio con grandes nombres como Daddy Yankee, Nicky Jam, J Balvin y muchos otros referentes.

Su consagración en la región llegó con su participación en el Festival de Viña del Mar 2018, donde el público coreó cada uno de sus temas.

Tras más de veinte años de trayectoria conjunta, en noviembre de 2024 ambos anunciaron que seguirán caminos separados, apostando nuevamente por sus carreras en solitario.

PURANOTICIA