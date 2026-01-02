El fin de un ciclo histórico: MTV baja la persiana de sus canales musicales

MTV volvió a sacudir al mundo del espectáculo, pero esta vez no fue con un estreno explosivo ni con un videoclip icónico, si no porque el 31 de diciembre decidió bajar la persiana de sus históricos canales musicales.

La señal que durante décadas dictó qué mirar, qué escuchar y cómo vestirse, puso punto final a la emisión ininterrumpida de videoclips y dejó en el camino a cinco de sus emblemas: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, que desaparecieron de la grilla en distintos países tras más de 40 años de historia.

Con esta movida, se cierra definitivamente una era dorada de la televisión musical, aquella en la que los videoclips eran eventos culturales y donde figuras como Madonna, Michael Jackson o Nirvana se transformaron en fenómenos globales gracias a una pantalla que lo cambió todo. MTV ya no será ese templo del videoclip que marcó a generaciones enteras.

En sus últimas horas al aire, algunas de estas señales apelaron a la nostalgia y sacaron material de archivo y videos legendarios, casi como una despedida cargada de simbolismo. Un guiño melancólico a los orígenes de la cadena desde aquel debut en 1981 que redefinió para siempre la relación entre música y televisión.

Eso sí, MTV no desaparece del todo. La marca seguirá viva a través de su canal principal, aunque lejos de los videoclips que la hicieron famosa: realities, programas de entretenimiento y formatos no musicales ocupan hoy el centro de la escena. Para muchos, una evolución inevitable; para otros, la confirmación de que la MTV de antes ya es cosa del pasado.

PURANOTICIA