María Gracia Omegna dispara rumores de romance con conocido actor chileno

La reconocida actriz nacional, María Gracia Omegna, volvió a disparar rumores de romance. Todo comenzó con un video compartido en su Instagram, donde aparece junto al actor Max Salgado en una escena que muchos ya califican como “más que amistad”.

En la historia, se ve a Salgado tocando guitarra mientras habla con una perrita llamada Nala, un momento íntimo que los seguidores interpretaron como una clara señal de cercanía entre ambos.

Este clip se suma a varias pistas que han puesto a los fanáticos a especular sobre un posible nuevo romance. No hay que olvidar que Omegna terminó hace unos meses su relación de cuatro años con Gabriel Urzúa, información que Paula Escobar reveló en Zona de Estrellas, dejando la puerta abierta a nuevas historias sentimentales.

Hoy, la actriz está lejos de las cámaras y se dedica a su faceta como dramaturga, un camino que describe como un antes y un después en su vida. "Esto es para mí de las cosas más importantes que he hecho en mi vida; está en mi lista de top cinco, junto con la maternidad", confesó en conversación con The Clinic.

