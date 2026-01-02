La potente reflexión de Karol Lucero para cerrar el 2025: “Aún hay culpa”

El fin de año no pasó desapercibido para Karol Lucero. Lejos de las celebraciones y los brindis, el exrostro de televisión optó por hablar nuevamente sobre uno de los episodios más turbulentos de su vida personal, ese que lo tuvo durante meses en el centro de la polémica mediática.

Desde su cuenta de Instagram, Lucero publicó dos imágenes acompañadas de un extenso mensaje marcado por la introspección y la culpa. “Los años no terminan porque el tiempo cambie, terminan porque nosotros lo necesitamos”, escribió de entrada.

Un año atravesado por el escándalo

“Este año fue difícil, tomé malas decisiones. Asumí, pedí perdón y viví un proceso largo y silencioso”, afirmó Karol Lucero, haciendo referencia a la polémica infidelidad, donde le falló a Fran Virgilio.

Recordemos que la controversia estalló cuando la DJ Ilaisa Henríquez, conocida como Isi Glock, reveló que mantuvo un encuentro íntimo con él mientras aún estaba casado con Virgilio. A ese testimonio se sumaron rumores de otros vínculos extramaritales, alimentando una crisis que no solo fue sentimental, sino también pública y mediática.

Desde ese momento, Lucero enfrentó cuestionamientos y juicios en redes sociales y medios de farándula.

“Aún hay culpa en la que trabajo, tristeza y momentos de cansancio profundo. Pero afortunadamente hubo aprendizaje”, aseguró.

En el tramo final de su mensaje, el exintegrante de Yingo dio señales claras de que decidió poner punto final a esta etapa de su vida.

“El pasado no se puede cambiar. El autocastigo eterno tampoco repara nada. Un error no define a una persona. Lo que la define es lo que hace después con eso”, señaló Lucero.

Para cerrar, dejó una frase que muchos interpretaron como una despedida definitiva, tanto del conflicto como de su antigua vida: “Cerrar un ciclo también es soltar. Incluso soltar aquello que uno ama cuando seguir insistiendo solo provoca más daño”.

