Zayn Malik rinde emotivo mensaje en su concierto en Inglaterra a Liam Payne: "Te amo, hermano"

El cantante británico y exintegrante de la banda One Direction, Zayn Malik, inició este fin de semana su gira a nivel mundial "Stairway to the Sky Tour" y en el primer concierto, que fue en Inglaterra, específicamente en el O2 Academy de Leeds, le rindió un homenaje a Liam Payne, su excompañero de la banda mencionada, quien falleció el pasado 16 de octubre tras caer del balcón en un hotel de Buenos Aires.

Al finalizar la presentación de Malik, el propio cantante proyectó un emotivo mensaje en memoria de Payne.

"Liam Payne 1993-2024. Te amo, hermano", decía el mensaje, mientras de fondo sonaba la última canción que iba a cantar en el concierto, "Stardust".

Cabe destacar que a raíz de la muerte de Liam, Zayn había pospuesto el comienzo del tour en Estados Unidos, que estaba planificado para el 23 de octubre, y además el funeral de Liam fue tres días antes de que Malik comenzara su gira.

PURANOTICIA