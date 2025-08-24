Fallece a los 96 años Jerry Adler, actor de “Los Soprano” y “The Good Wife”

El mundo de la televisión y el teatro despide a Jerry Adler, quien con su talento y carisma marcó a varias generaciones. El actor estadounidense murió este fin de semana a los 96 años, aunque la causa no fue revelada. Se presume que pudo haber sido por causas naturales.

Su camino hacia la actuación fue poco común. Tras décadas de trabajo detrás de escena, principalmente como director en Broadway en producciones como My Fair Lady y El violinista en el tejado, decidió dar un giro a su vida a los 62 años. “Nunca había actuado, nunca me lo había planteado y estaba a punto de retirarme”, confesó en una entrevista. Fue en ese momento cuando se presentó a una audición para la cinta The Public Eye (1992) y sorprendió al director.

Primo de la destacada maestra de interpretación Stella Adler, siempre tomó con humor sus inicios tardíos en la actuación. En 2015, comentó entre risas que él era una creación del “nepotismo”.

Desde entonces, su carrera en la pantalla despegó con fuerza. Formó parte de Los Soprano, Rescue Me, Mad About You, Transparent y Mozart in the Jungle, entre otras producciones que consolidaron su presencia en la televisión.

Compañeros y amigos lo recordaron con afecto. Steve Van Zandt, con quien compartió elenco en Los Soprano, escribió: “Fue un honor trabajar contigo. Viaja bien, amigo”. En tanto, Frank J. Reilly lo despidió con emoción: “El gran actor, mi amigo Jerry Adler, nos dejó hoy a los 96 años. No está mal para alguien que no empezó a actuar hasta los 65”.

PURANOTICIA