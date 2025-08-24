Padre de Maura Rivera pierde la vida en atropello; Motociclista quedó detenido

Click acá para ir directamente al contenido
Domingo 24 de agosto de 2025 09:28
Una tragedia enluta a la familia de la bailarina Maura Rivera. Su padre perdió la vida este sábado luego de ser atropellado por un motociclista en la comuna de Puente Alto.

El accidente ocurrió en la intersección de avenida Gabriela Poniente con calle Coquimbo, cuando el conductor de la motocicleta, según los primeros antecedentes, no habría respetado el paso de cebra, impactando al peatón.

Equipos de Bomberos y personal del SAMU llegaron rápidamente hasta el lugar, pero pese a los esfuerzos de reanimación no fue posible estabilizar a la víctima, quien falleció en el sitio del suceso.

El motociclista involucrado quedó detenido mientras Carabineros lleva adelante las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

En paralelo, se conoció que Maura Rivera, reconocida por su participación en el programa “Rojo” de TVN, se encuentra actualmente en Miami, Estados Unidos, donde reside junto a su esposo, el exfutbolista Mark González.

