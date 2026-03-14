Zaturno sorprende en Lollapalooza 2026 con aparición de Lenwa Dura

El escenario Cenco Malls Stage del Lollapalooza 2026 fue testigo de un momento especial para el hip hop chileno durante la presentación de Zaturno, quien sorprendió al público con la aparición de Lenwa Dura como invitado.

La colaboración permitió revivir parte del legado de Tiro de Gracia, grupo fundamental del rap nacional del que ambos artistas formaron parte. Juntos interpretaron “Joven de la pobla” y “Melaza”, dos canciones que marcaron una época dentro del género.

“Joven de la pobla” pertenece al álbum Decisión (1999) y es considerada una de las composiciones más representativas del grupo. Por su parte, “Melaza” forma parte del disco Ser hümano!! (1997), trabajo que incluso fue reconocido por la revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores discos chilenos.

Tras la interpretación de ambos temas, los artistas se dedicaron palabras de reconocimiento frente al público. En ese momento, Lenwa Dura se dirigió a los asistentes diciendo “Una bulla por mi hermano Zaturno acá”, antes de despedirse del escenario.

La participación del rapero ocurrió además en un contexto personal complejo, luego de haber sido hospitalizado semanas atrás tras publicar un video en redes sociales que generó preocupación entre sus seguidores.

En ese registro había señalado “a los memeros que me estaban diciendo que me matara en vivo, bueno, ya lo hice, en un ratito más me voy. Cuídense, cabros, que estén bien y nos vemos nomás, en otra vida quizás”.

Tras ser trasladado al Hospital Padre Hurtado con ayuda de Carabineros, el artista publicó posteriormente un mensaje para tranquilizar a sus seguidores y ofrecer disculpas.

En esa ocasión expresó que “sé que los preocupé y pido perdón por todo esto, pero quiero dar gracias a todos ustedes, sea quien sea, por decirme ‘levántate’”.

El rapero también ha enfrentado en los últimos años conflictos legales con Juan Sativo, su excompañero en Tiro de Gracia, situación que ha derivado en dificultades económicas y en restricciones para interpretar parte del repertorio del grupo. Además, ha sido blanco de mensajes de odio en redes sociales.

A pesar de ese contexto, su aparición junto a Zaturno en Lollapalooza se transformó en uno de los momentos más comentados del festival, al reunir nuevamente sobre el escenario a dos figuras históricas del rap chileno.

PURANOTICIA