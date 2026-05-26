Alonso Quintero rompe el silencio y sepulta mito de romance con Mara Sedini: "Me inventaban relaciones"

Un antiguo registro de los extintos programas de farándula SQP e Intrusos encendió las redes sociales esta semana. En el video, se vinculaba sentimentalmente al actor Alonso Quintero con Mara Sedini, actual exvocera de Gobierno, cuando ambos daban sus primeros pasos en el teatro. Ante la ola de especulaciones y comentarios en plataformas como TikTok, Quintero decidió alzar la voz.

En diálogo exclusivo con FMDOS, el intérprete descartó tajantemente cualquier lazo amoroso y explicó que la complicidad de esos años se debió únicamente a que eran compañeros de elenco en las obras Bodas de sangre y El libro de la selva.

"Con la Mara nos conocimos cuando estábamos haciendo una obra de teatro, hace como 10 años atrás (...) Ahí nos hicimos bien amigos con todo ese grupete y salíamos harto", explicó de entrada el actor.

Quintero recordó que el asedio mediático de ese periodo coincidió con el fin de su bullada relación con la actriz Sigrid Alegría, lo que generó una urgencia en los medios de espectáculos por buscarle una nueva pareja a toda costa.

"En esos tiempos los medios de farándula se esforzaban muchísimo por inventarme relaciones porque yo había terminado hace poco con la Sigrid. Entonces, persona con la que me veían, me inventaban un romance", puntualizó.

El nivel de invención de la prensa de la época llegó a un punto insólito, según relató el propio actor:

"De hecho hay una nota muy parecida a esa, pero en que yo estaba con mi hermana y literalmente me inventaron como que estaba saliendo con una mujer misteriosa y era mi hermana".

Respecto al video actual con Sedini, Quintero fue enfático en que todo fue un invento de los reporteros:

"Me vieron ahí con la Mara e inventaron ese chamuyo. Pero no pasó nada, de hecho la Mara tenía pareja, nunca salimos ni nada y después pasó a la historia".

El resurgimiento de las imágenes en TikTok no ha sido gratuito para el actor, quien confesó haber recibido ataques injustificados por parte de algunos usuarios debido al actual rol político de la exvocera.

"Me ha llegado gente puteándome por ese tema, diciéndome 'estoy muy decepcionada de ti' y nosotros solo éramos compañeros de trabajo y salíamos como amigos", lamentó.

Finalmente, Alonso se tomó el tiempo para marcar una clara línea divisoria entre el cariño del pasado y sus diferencias ideológicas actuales con Sedini, de quien no sabe hace años.

"Claramente la Mara es alguien con quien yo no comulgo en nada políticamente, le tengo cariño porque fuimos amigos. La respeto mucho (...) Y bueno, claramente no tengo una valoración positiva políticamente de su desempeño como ministra ni del gobierno en particular", cerró el actor, apelando al pluralismo y a la virtud cívica de respetar a quienes piensan distinto.

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