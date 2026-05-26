Chile hace historia en Cannes: cortometraje “Para los contrincantes” gana la Palma de Oro

Chile celebra en grande tras el inesperado triunfo que dio el cortometraje "Para los contrincantes" en el Festival de Cannes 2026, donde se quedó nada menos que con la codiciada Palma de Oro y dejó al cine latinoamericano en la mira de todo el mundo.

La cinta nació como una apuesta de la productora chilena Planta, pero rápidamente cruzó fronteras hasta transformarse en una ambiciosa coproducción internacional junto a México, Francia y Argentina demostrando que la industria local también puede jugar en las grandes ligas del cine mundial.

"Para nosotros este premio tiene un valor muy especial porque demuestra que desde Chile se pueden levantar proyectos con vocación internacional, construidos desde la colaboración entre distintos países y miradas", señaló Fernando Bascuñán, uno de los productores del filme.

La historia, ambientada en el popular y rudo barrio de Tepito en Ciudad de México, se mete de lleno en el intenso mundo del boxeo infantil y sigue la vida de un joven peleador que lucha por abrirse camino arriba del ring.

PURANOTICIA