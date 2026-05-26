Pancha Merino arremete contra Danilo 21 tras calificarla de “floja y mala persona”: “Él no me conoce”

La guerra televisiva entre Francisca Merino y Adriana Barrientos está lejos de apagarse y cada día suma nuevos capítulos. Todo explotó cuando "La Leona" lanzó una feroz crítica contra la actriz por su rol en Primer Plano, tratándola de "floja" y asegurando incluso que "debería devolverle el dinero a Chilevisión".

Pero Pancha no se quedó callada. Desde el programa Noche de Suerte de TV+, la actriz salió con todo a responderle a Barrientos y dejó claro que no piensa darle en el gusto a sus detractores.

Sin embargo, el escándalo tomó un giro inesperado cuando el registro de sus declaraciones apareció en Instagram y Danilo 21 entró de lleno a la pelea. El influencer afirmó haber trabajado con Merino y no dudó en respaldar los dichos de Adriana.

"Yo sí trabajé con ella y sí es floja. Pero lo peor de todo es que es mala persona y falsa", escribió, encendiendo aún más la polémica en redes sociales.

La respuesta de Pancha Merino a Danilo 21

El cahuín fue tema obligatorio en Que Te Lo Digo, donde la periodista Paula Escobar contactó directamente a Francisca Merino para saber qué pensaba de los comentarios que la tienen en el ojo del huracán.

Sobre Adriana Barrientos, la actriz insistió en que sus ataques no le mueven un pelo.

"Mira, con respecto a lo que dice la Adriana me tiene sin cuidado, no tengo nada que demostrarle a ella", afirmó.

Pero cuando le preguntaron por Danilo 21, Merino respondió sin filtro y puso en duda que el influencer tenga autoridad para hablar de ella.

"Segundo, Danilo, si bien trabajó conmigo un par de meses, no tiene nada que decir porque yo fui súper amable", sostuvo.

Además, defendió con fuerza su desempeño laboral y negó tajantemente las acusaciones que la apuntan como una persona poco comprometida con el trabajo.

"Entré en el juego televisivo, o sea no sé de qué alega que yo soy floja, él no me conoce, con suerte trabajé dos meses con él", agregó.

"¿Yo soy una persona floja, que tiene 3 hijos, dos perros, un gato, 3 pegas sin contar mis redes sociales y una marca propia?. O sea yo no me siento para nada floja", cerró Merino.

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