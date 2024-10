«Zapallito Italiano» contó cuánto dinero gana por vender contenido para adultos

Sorpresa generó la revelación de Ana María Muñoz, más conocida como «Zapallito Italiano», respecto al monto que gana vendiendo contenido para adultos.

Y es que la otrora reina del techno reveló que en la plataforma Arsmate ha recibido un caluroso recibimiento por parte de sus suscriptores.

"Hasta el día de hoy me voy sorprendiendo. No pensé que iba a tener tantos suscriptores", sostuvo la bailarina en diálogo con Pagina 7.

De igual forma, explicó que sólo vende fotografías sexy, "sin mostrar en exceso", aunque afirmó que "pronto vamos a tener que subir un poquito el nivel".

Tambien explicó que lo hará "con decencia" y que "no nos vayamos al chancho".

Muñoz contó también que en Arsmate, la primera vez sacó $800 mil. "Yo pensaba que iba a tener tres suscriptores. Para ser primera vez me sorprendí harto", expuso.

Respecto a lo que gana hoy en día, sostuvo que "vamos a tener que seguir para que vaya aumentando (la plata)", ya que reconoció que no le dedica mucho tiempo.

"Me gusta harto porque mi cuerpo es re normal. No soy la típica niña con cuerpo curvilíneo, durito y sin estrías. Me gusta también que otras mujeres se atrevan más", sentenció la bailarina.

