Zamorano gana en tribunales: Corte de Santiago descarta millonaria indemnización a exasesor

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar la demanda de indemnización presentada por José Miguel Guzmán, exasesor financiero del proyecto Ciudad Deportiva de Iván Zamorano, cerrando así un nuevo capítulo en el largo conflicto judicial derivado del fallido complejo deportivo.

De manera unánime, la Octava Sala del tribunal —integrada por la ministra Sandra Araya, el ministro Alejandro Rivara y la abogada integrante Soledad Krause— concluyó que “no se advirtió el agravio denunciado” por Guzmán, ratificando lo decidido previamente por el 10° Juzgado Civil de Santiago.

El excontador había solicitado una compensación de 600 millones de pesos y disculpas públicas, argumentando que Zamorano y su socio, Alejandro Kock, le provocaron un daño reputacional tras querellarse en su contra en 2017. Sin embargo, la justicia determinó que ni las acciones judiciales ni las publicaciones de prensa aportadas como prueba acreditaban una intención de perjudicarlo.

“La sola interposición de una querella no supone por sí misma una intención de provocar daño, sino el ejercicio de un legítimo derecho”, sostuvo el fallo, en línea con lo resuelto en primera instancia.

El conflicto se remonta al cierre de la Ciudad Deportiva, un ambicioso proyecto impulsado por Zamorano en 2002 y que colapsó quince años después entre deudas millonarias, pasando finalmente a manos de la Universidad San Sebastián en 2021. Ese mismo año, el Cuarto Juzgado de Garantía ya había absuelto a Guzmán y a otro exasesor de los cargos penales presentados por el exdelantero.

