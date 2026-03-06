Carlyn Romero desata polémica al grabarse manejando: ONG "No Chat" denuncia grave irresponsabilidad

La influencer Carlyn Romero se convirtió en el centro de la polémica tras publicar un video mientras conducía, una actitud que encendió las alarmas de la ONG "No Chat".

En el registro que circula por redes, se ve a Romero realizando un tipo de mantra personal mientras maneja, acompañando la publicación con el texto: “Soy de las que manejando, piensa, resuelve, imagina y hasta canaliza...”. Un gesto que muchos califican de irresponsable y peligroso, y que rápidamente generó críticas en el mundo digital y legal.

Desde No Chat fueron tajantes con la influencer: “Conducir no es un espacio para crear contenido ni para ‘canalizar’ ideas. Es una actividad que exige atención total. Cuando alguien manipula el teléfono al volante y peor aún, suelta el volante para poder grabar o pasar cambios no solo se pone en riesgo a sí mismo: pone en peligro la vida de todos los que comparten la vía”.

La ONG recordó además que esta conducta constituye una infracción gravísima según la llamada “Ley No Chat”, que prohíbe manipular dispositivos electrónicos mientras se conduce, salvo que el vehículo esté completamente detenido ante un semáforo o señal de ceda el paso, o se use un sistema manos libres. Las sanciones contemplan multas de 1,5 a 3 UTM y la suspensión de la licencia por entre cinco y 45 días, con posibilidad de extenderse hasta 90 días en caso de reincidencia.

Por ahora, Romero no ha dado ninguna declaración pública sobre la controversia, dejando que los cuestionamientos y la indignación sigan creciendo en redes.

