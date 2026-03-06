Fernando Solabarrieta queda eliminado de “El Internado” en un capítulo lleno de lágrimas y emociones

La cocina pasó a segundo plano y la emoción se tomó el capítulo más reciente de El Internado. El programa vivió una de sus eliminaciones más comentadas cuando Fernando Solabarrieta y Berta Lasala quedaron fuera de la competencia tras no convencer al jurado con su plato de “reinterpretación” de una receta.

La dupla no logró cumplir con la exigencia del desafío y el veredicto fue lapidario. Su salida golpeó fuerte dentro de la academia y el ambiente se volvió totalmente emotivo. Apenas se anunció la eliminación, Blu Dumay y Natalia Rodríguez no pudieron contener las lágrimas.

En medio del silencio del estudio, Solabarrieta respiró profundo y decidió despedirse con un mensaje cargado de emoción: “Me ponía en el caso de que esto sucediera, no quería desbordarme”.

Luego, el periodista dedicó palabras de agradecimiento al equipo y a sus compañeros, en un discurso que dejó a varios con los ojos llorosos.

“Me gustaría agradecer a Luciano, Yann y Pablo por despertar en mí el amor por la cocina, para continuar en la lucha en la que estoy, me será muy útil. Y finalmente, mis compañeros, todo esto que he dicho no habría sido posible si no es por ustedes, los que ya están en casa y los que se quedan. Gracias por quererme, respetarme y devolverme las ganas de vivir. La vida no es más que un montón de recuerdos y yo a ustedes nunca, nunca los voy a olvidar, los quiero mucho, gracias de corazón”.

Compañeros quebrados

La despedida no dejó indiferente a nadie. Blu Dumay, visiblemente afectada, le habló entre lágrimas recordando el vínculo que habían fortalecido dentro del encierro.

“Siento que pudimos reconectar de manera muy linda acá, tu familia y mi familia también de vuelta. Fuiste un pilar super importante, siempre fuiste muy leal y quisiste lo mejor para todos. Te vamos a extrañar mucho, se me parte el corazón que te vayas”.

En ese momento también salió a relucir el reencuentro de sus familias tras antiguos conflictos con Iván Zamorano, un tema que ya había marcado varios episodios del reality.

Quien tampoco pudo contener la emoción fue Laura Bozzo, que se quebró frente a todos.

“De corazón te agradezco por todo lo que me has ayudado, calmado y enseñado, porque he aprendido mucho de ti. Quiero que el día que salga de acá tú me recojas con tu mujer”.

El momento más intenso llegó cuando Adrián Pedraja lo abrazó y lanzó una confesión inesperada.

“Ojalá haber tenido un padre como tú. Hay muchas cosas que aquí no pude hablar y te identifico como mi papá. Me da envidia sana que Nico tenga un padre como tú”.

Una despedida que marcó el reality

Antes de abandonar definitivamente la academia, Solabarrieta dejó una última reflexión que resonó entre los participantes y los seguidores del programa.

“Para mí la experiencia en El Internado se resume en dos palabras: gratitud y cariño. También es para la gente que ha seguido este programa, gracias eternas por ser testigos y acompañarme en este regreso a ser yo, en volver a tener las ganas de vivir”.

Una salida cargada de emoción que, para muchos, podría transformarse en uno de los momentos más recordados de esta temporada del reality.

