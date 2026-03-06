Julio César Rodríguez renuncia a Chilevisión tras 13 años en el canal

El mundo de la televisión chilena se sacudió este viernes 6 de marzo con un anuncio que nadie esperaba: Julio César Rodríguez, rostro emblemático y director de programación de Chilevisión, dejará sus funciones a partir del 13 de abril, por motivos que el propio canal resumió como “razones personales”.

Rodríguez, que debutó en Chilevisión en 2002 y se consolidó como uno de los presentadores más reconocibles del país desde 2013, no solo conquistó la pantalla con programas como Contigo en la Mañana, PH, Primer Plano, Pero con Respeto y Gran Hermano, sino que también asumió en julio de 2025 la Dirección de Programación, apostando a revivir clásicos del canal.

Entre sus apuestas más comentadas están las nuevas versiones de Fiebre de Baile y Cuánto Vale el Show, además de los próximos estrenos Teatro en Chilevisión y El Club de la Comedia.

Lo que llama la atención es que, más allá de la explicación oficial, el comunicado de Chilevisión se limitó a señalar que la salida se debe a una “decisión personal”. No hay más detalles sobre los motivos, dejando espacio para especulaciones sobre posibles diferencias internas o nuevos proyectos que el animador estaría preparando.

El mensaje oficial destacó que el paso de Rodríguez “quedará como un importante legado y, así como agradecemos toda su entrega y enorme talento, le deseamos el mayor de los éxitos en los proyectos que se proponga para el futuro”.

Las declaraciones de JC

Tras esta sorpresiva situación, Julio César Rodríguez confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“Me comunico por este video para que se enteren por mí y no por otros rumores de mi decisión de dejar el canal”, comenzó diciendo.

“Han sido trece años maravillosos de mi vida. He aprendido a querer a Chilevisión por sus personas… el único y gran capital de este canal es su gente”, continuó el animador.

“Al dejar el canal, sé que pierdo un pedacito de mi corazón, pero también entiendo que este es el momento de otros. A los nuevos propietarios del canal les deseo lo mejor y sé de corazón que intentaron todo para que me quedara”, agregó.

“Me voy en un momento muy exitoso, pero el éxito y la felicidad no son sinónimos. Voy en busca de seguir siendo feliz y de seguir pasándolo bien con lo que hago”, señaló JC.

Finalmente el presentador de televisión señaló que “encontramos la forma de reunir a la familia”.

“Gracias por tanto”, cerró Julio César.

