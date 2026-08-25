"Zambombazo" en la TV: Claudio Palma llega a Mega para relatar los partidos de la Roja

Tras meses de especulaciones, Claudio Palma definió su futuro en televisión y firmó un contrato por cuatros años con Mega.

Según consigna El Filtrador, el reconocido relator se convierte en el nuevo rostro del canal del grupo Bethia para las Clasificatorias rumbo al próximo Mundial.

El comunicador llega a la señal tras finalizar su vínculo con Chilevisión, el cual se extendió por ocho años.

Su estreno con su nueva casa televisiva se producirá en el amistoso de la Selección chilena ante Canadá el sábado 26 de septiembre, a las 20:00 horas.

Con su nuevo contrato, Palma pasará a convertirse en el relator mejor remunerado de la televisión chilena, mejorando las condiciones que tenía durante su etapa en Chilevisión, donde su vínculo original vencía tras el Mundial de Norteamérica y había sido extendido hasta el cierre de la Copa Libertadores.

El exintegrante de CDF estará acompañado por Iván Zamorano para los partidos de la Roja, mientras que Gustavo Huerta y Rodrigo Sepúlveda serán la dupla para el resto de los partidos de las Clasificatorias.

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