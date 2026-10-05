Vesta Lugg responde a las burlas por su nueva canción: "Nunca he sido cool"

Las críticas y burlas que ha generado «Metro 90», la nueva canción de Vesta Lugg, no han pasado inadvertidas para la artista, quien decidió referirse públicamente a las reacciones que ha provocado el lanzamiento.

A través de un video publicado en TikTok desde México, la cantante abordó los comentarios negativos que ha recibido y aseguró que ha seguido de cerca tanto las opiniones sobre el tema como la "narrativa" que se ha generado en torno a él.

"Nunca he sido cool", afirmó Lugg, quien recordó que durante su etapa escolar tampoco se caracterizó por ser una persona popular.

"Ni en el colegio era cool, nunca fui el amor platónico de nadie", comentó la exintegrante de «BKN», antes de repasar parte de su historia personal y profesional.

"Era la niña que estaba en la tele, cuando chica era la rarita en un colegio muy tradicional. Al salir del colegio siempre he sido esta persona", relató.

La artista también recordó sus primeros pasos en YouTube, plataforma en la que comenzó a publicar videos cuando tenía 18 años. Según contó, algunos de sus compañeros de colegio incluso crearon un grupo para burlarse de uno de esos registros.

Lejos de renegar de aquella personalidad, Lugg aseguró que con los años decidió abrazar precisamente ese lado más extravagante. Para graficarlo, recordó uno de sus recordados atuendos: "Recordemos que yo soy la hueona que se puso un vestido de tartaletas para un Festival de Viña".

En ese contexto, defendió la propuesta de su más reciente trabajo musical, «Gerenta del Amor», disco al que pertenece «Metro 90» y que suma alrededor de 65 mil reproducciones, además de contar con el respaldo del sello multinacional Warner Music.

Lugg explicó que "estas canciones no son canciones cool, muchas de ellas las hice riéndome de situaciones, hay un par de canciones muy románticas, canciones que escribí con el corazón más roto, con el corazón pensando que me iba a volver a enamorar".

La cantante describió «Gerenta del Amor» como "un disco alegre" y "un disco para pasarla bien", reafirmando que la propuesta musical representa una faceta de sí misma que decidió aceptar hace tiempo. "Este lado mío hace mucho tiempo que lo abrazo, este disco es un reflejo de eso", sentenció.

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