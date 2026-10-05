Giro dramático en Hollywood: exesposo de Halle Berry la acusa de estrangular a su hijo y pide la custodia exclusiva

La ganadora del Oscar Halle Berry enfrenta una nueva batalla judicial luego de que su exesposo, el actor francés Olivier Martinez, la acusara de haber agredido físicamente a Maceo, el hijo de 12 años que tienen en común. Martinez acudió ante un tribunal de Los Ángeles para solicitar una orden de alejamiento temporal y la custodia exclusiva del menor, en medio de la disputa que ambos mantienen por el régimen de cuidado compartido. Un juez concedió posteriormente una orden de restricción temporal y modificó de manera provisoria el régimen de visitas de la actriz, mientras el caso continúa en tribunales.

Según consta en los documentos judiciales presentados por el exesposo de Berry, el presunto incidente ocurrió el 26 de septiembre de 2026, mientras el menor jugaba con unas gafas de realidad virtual. De acuerdo con el relato de Martinez, la discusión habría escalado hasta una presunta agresión física contra el niño.

“Agarró a Maceo por el cuello y comenzó a estrangularlo mientras gritaba: '¿Quién domina ahora? ¿Quién domina?'”, sostiene la declaración de su exesposo en el escrito.

El intérprete galo afirmó que este hecho sería solo el “último caso de maltrato” dentro de una serie de presuntas agresiones físicas, verbales y emocionales registradas durante los últimos años. También sostuvo que el niño —quien cuenta con diagnósticos de TDAH y dislexia leve— quedó “traumatizado” tras el altercado y habría rechazado regresar al hogar materno. Las acusaciones forman parte de la presentación judicial realizada por Martinez y no constituyen hechos establecidos judicialmente.

En la demanda, el exesposo de Berry también la acusa de haberle enviado mensajes de disculpa después del supuesto incidente y de haber realizado comentarios con connotaciones raciales durante disputas previas relacionadas con la manutención del menor:

“Le dijo a nuestro hijo que yo soy 'una zorra blanca que intenta robarle a una mujer negra'”, argumentó el actor.

Ante estas acusaciones, Patrick Baghdaserians, abogado del exmarido de la actriz, declaró a la revista People:

“La principal preocupación de mi cliente es la salud, el bienestar y la seguridad del menor, de ahí la medida que adoptó ante el tribunal. La segunda preocupación es que la madre reciba la ayuda adecuada que necesita para abordar sus problemas”.

RESPUESTA DE HALLE BERRY

La defensa de la icónica protagonista de Catwoman y X-Men respondió a las acusaciones y rechazó categóricamente la versión presentada por Martinez ante la justicia. Su abogada, Marina Beck, cuestionó tanto el contenido de la presentación como los antecedentes expuestos por el actor.

“Decir que esta demanda carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa sería quedarse corto”, afirmó la letrada.

Beck aseguró que existen “numerosas pruebas y resoluciones judiciales” que demostrarían que ha sido el exesposo de Berry quien ha infringido reiteradamente órdenes del tribunal e interferido en las intervenciones terapéuticas y educativas de Maceo, conducta por la que, según la defensa, ya habría recibido sanciones legales. Asimismo, la abogada cuestionó el historial del actor:

“La demanda presentada hoy no resulta del todo inesperada viniendo de una persona con un historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento. Halle está profundamente apenada, pero no permitirá que eso le impida luchar por lo que más le conviene a Maceo”.

DECISIÓN INICIAL DEL TRIBUNAL

Tras revisar los antecedentes presentados, un juez del condado de Los Ángeles concedió de manera provisional una orden de restricción solicitada por Martinez y estableció restricciones temporales para el contacto entre Berry y su hijo. La medida permanecerá vigente mientras el tribunal evalúa el caso en una nueva audiencia fijada para el 16 de octubre.

Mantenimiento de visitas: Berry podrá mantener contacto con Maceo bajo un régimen de visitas establecido por el tribunal , por lo que no se acogió de manera definitiva la solicitud de custodia exclusiva presentada por su exesposo.

Consumo de sustancias: El tribunal rechazó por ahora la solicitud de controles de sobriedad durante las visitas, al considerar que no existían antecedentes suficientes para imponer esa medida en esta etapa.

Berry y Martinez se casaron en 2013 y se separaron en 2015, aunque su divorcio finalizó formalmente en 2023, cuando acordaron compartir la custodia de Maceo. En 2024, ambos protagonizaron nuevas disputas judiciales relacionadas con la crianza, educación y atención terapéutica del menor. Ahora, tras las recientes acusaciones y la orden temporal dictada por el tribunal, la disputa por la custodia vuelve a escalar y tendrá una nueva instancia judicial el 16 de octubre.

PURANOTICIA