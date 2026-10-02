"Uno de los días más tristes": Mauricio Pinilla se despide emocionado de ESPN tras más de cinco años

Mauricio Pinilla dio un giro inesperado a su carrera en los medios de comunicación tras confirmar su salida definitiva de ESPN Chile, cadena en la que se desempeñó como comentarista y analista deportivo durante casi seis años. La noticia fue comunicada por el propio exfutbolista a través de una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

En su mensaje, el exdelantero de la Selección Chilena no ocultó la emoción y la tristeza que le provocó poner fin a esta etapa profesional. "Y llegó uno de los días más tristes de mi vida. Llegó el momento de dar un paso al costado de un canal que me acogió como un hijo, me educó, enseñó y capacitó para ser el comunicador que soy hoy", comenzó manifestando "Pinigol".

Durante su dedicatoria, el comentarista tuvo palabras especiales de agradecimiento para sus compañeros de equipo y, en particular, para la productora ejecutiva del canal, Claudia Videla. "Este saludo en especial es para una tremenda jefa, mejor dicho mi segunda madre, que me cuidaste y protegiste siempre. La pena me inunda y las lágrimas son inevitables. Gracias a ESPN y Disney, me formaron como persona y profesional", expresó.

El exfutbolista también dejó abierta la posibilidad de un eventual regreso a las pantallas del canal deportivo, mientras generó expectación respecto de sus próximos pasos laborales. "¡Ojalá sea un hasta pronto! Y atención, que se vienen sorpresas", cerró el excomunicador de la señal internacional.

La despedida de Pinilla generó rápidamente diversas reacciones entre figuras de la televisión y el deporte. Entre los mensajes destacó el de su compañero de pantalla, Cristián Sánchez: "¡Grande Pinigol! Qué lindas palabras… Te vamos a echar de menos. Lo más importante es que estés bien, contento y realizado… Fueron años muy lindos en el canal, pero espero que los que vengan sean aún mejores para ti". Por su parte, Rafael Olarra también le dedicó breves palabras de apoyo: "Te deseo lo mejor, amigo. Cuídate siempre".

El salto de Mauricio Pinilla a los medios ocurrió en marzo de 2021, poco después de anunciar su retiro del fútbol profesional en Coquimbo Unido. Desde entonces, se desempeñó como panelista en espacios como ESPN FC y F360, además de participar en transmisiones de partidos internacionales.

A pesar de su salida de la señal deportiva, el futuro televisivo del exfutbolista ya comienza a tomar forma. Pinilla tiene contemplado su regreso a Chilevisión para sumarse al programa Fiebre de Canto, mientras que en paralelo surgen rumores sobre eventuales negociaciones para integrarse a futuros proyectos de telerrealidad en la televisión abierta.

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