'Zafrada' anuncia la muerte de 'Dominó', el querido caballo que le regaló Felipe Camiroaga tras el terremoto de 2010

Víctor Díaz, recordado por su apodo ‘Zafrada’ desde el año 2010, anunció mediante sus redes sociales el fallecimiento de ‘Dominó’, el caballo que recibió como regalo por parte de Felipe Camiroaga, ese mismo año.

“Que triste que hoy parta al cielo mi primer y anhelado caballo, el más lindo recuerdo que me dejó mi amigo Felipe! Ojalá estén juntos allá!. Hasta pronto mi querido Dominó”, señaló en su cuenta de Instagram, junto con la canción de Los Bunkers, "Ángel Para Un Final".

Cabe recordar que durante esos años, Víctor desarrolló un vínculo cercano con el fallecido animador de televisión, luego de que se hiciera viral tras aparecer en un video grabado en Iloca, poco después del terremoto de febrero de 2010.

En ese contexto, TVN registró el momento en que Díaz recibió el caballo, una entrega que llevó a Camiroaga hasta la región del Maule.

En aquella ocasión, el animador explicó que el regalo fue gestionado por la Federación Chilena de Rodeo, particularmente por su sede en Curicó.

Además, años después, Díaz aseguró que utilizó a Dominó para realizar cabalgatas con turistas en un sector costero de Curicó.

“Eran cabalgatas por la playa, tenía otro caballo y me puse a arrendar. La gente me conocía y así empezó”, sentenció en ese entonces.

Hace años atrás, el joven quien actualmente tiene 23 años, reveló el primer nombre que le quiso poner al querido caballo.

“Es Zafrado, pero la verdad es que no era un nombre para un caballo, así que preferí ponerle Dominó”, sostuvo el Zafrada.

“El que hizo las gestiones fue el Felipe, Felipe Camiroaga. Lo estoy cuidando mucho, para que él sepa que no lo tengo botado”, agregó en ese tiempo.

