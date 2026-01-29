Zac Efron y el caso Alexander: qué lo vincula al escándalo de tráfico sexual

El actor Zac Efron fue mencionado en medios internacionales a raíz del juicio por tráfico sexual que enfrentan los hermanos Alon, Tal y Oren Alexander en Estados Unidos. La relación del intérprete con el caso, según documentos judiciales y declaraciones fiscales, se limita exclusivamente al lugar donde se iniciaron los hechos: su apartamento.

De acuerdo con el testimonio de la acusadora, identificada como “Katie Moore”, el encuentro ocurrió en junio de 2012 durante una pequeña reunión, con menos de una docena de asistentes, organizada para ver la final de la NBA en el departamento de Efron. Entre los invitados se encontraban Alon y Tal Alexander.

Moore declaró ante el jurado que asistió porque una amiga la invitó y tenía interés en conocer al protagonista de High School Musical. Durante la reunión, aseguró haber consumido alcohol y, por primera vez, la droga conocida como Molly, junto a su amiga y Tal Alexander.

Tras el partido, el grupo se trasladó a un club nocturno. La joven, entonces estudiante universitaria de 20 años, relató que recibió una bebida que le provocó la pérdida de control sobre su cuerpo. Posteriormente, despertó desnuda en una cama junto a Alon Alexander, también sin ropa.

Según su testimonio, intentó levantarse en varias ocasiones, pero él la empujó hacia la cama. Moore afirmó que le dijo que no quería mantener relaciones sexuales y que él respondió: “Ya lo hiciste”, mientras se reía. La acusadora rompió en llanto al relatar que fue forzada, y agregó que Tal Alexander ingresó brevemente a la habitación sin intervenir. Finalmente, logró abandonar el apartamento cuando Alon se quedó dormido.

Durante la audiencia, la fiscal Madison Smyser presentó a los hermanos Alexander como hombres que utilizaban su estatus social, riqueza y vínculos con celebridades para atraer mujeres a fiestas privadas. La fiscalía sostiene que empleaban manipulación emocional, consumo de drogas y, en algunos casos, fuerza física. “Se hacían pasar por fiesteros cuando en realidad eran depredadores”, afirmó Smyser.

La acusación incluye testimonios de más víctimas, grabaciones de ataques, mensajes en los que los acusados se jactaban de sus actos y relatos de fiestas en propiedades de lujo, como una mansión en los Hamptons conocida como “la Mansión Playboy de la Costa Este”. Según la fiscalía, más de sesenta mujeres presentaron denuncias por abuso sexual, tráfico sexual, fraude y coacción.

La defensa, encabezada por la abogada Teny Geragos, sostiene que las relaciones fueron consentidas y que, si bien el comportamiento de los acusados pudo ser inmoral, no constituye delito. También señaló que algunas denunciantes buscan compensaciones económicas mediante demandas civiles.

Los hermanos Alexander fueron arrestados en diciembre de 2024 y permanecen detenidos sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Enfrentan posibles condenas que van desde 15 años hasta cadena perpetua.

Las autoridades han sido claras: no existen elementos que involucren a Zac Efron en las agresiones, en la presunta administración de drogas ni en los delitos investigados. El entorno del actor no realizó comentarios públicos sobre el caso.

