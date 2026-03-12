Gala Caldirola en la mira: parque le llama la atención por bañarse en cascada prohibida

La influencer española Gala Caldirola volvió a encender las redes, pero esta vez no por romances ni realities, sino por una polémica inesperada en medio de la naturaleza.

Desde hace un tiempo, la ex chica reality se ha declarado fanática del trekking y suele compartir con sus seguidores sus escapadas a la montaña, asegurando que el senderismo le ayuda a despejar la mente y ordenar sus ideas. Por eso, no sorprendió que esta semana publicara registros de una nueva aventura en Aguas de Ramón, sendero que forma parte del Parque Cordillera.

En las imágenes, Caldirola aparece disfrutando del paisaje… e incluso dándose un baño en bikini bajo una de las cascadas del lugar, algo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Pero lo que nadie esperaba era que la propia cuenta oficial del parque apareciera en los comentarios para hacerle una advertencia pública.

"Muchas gracias por visitarnos, pero queremos recordarle a todos quienes nos visitan que esta PROHIBIDO bañarse en el estero al ser un parque de conservación y además que puede generar un accidente a quienes lo realizan debido a la posible caída de piedras en las cascadas", señalaron desde la cuenta oficial del parque.

El comentario dejó en evidencia que la actividad que mostraba la influencer no está permitida dentro del recinto natural. Sin embargo, Gala no tardó en responder públicamente al llamado de atención.

"@parquecordillera gracias por la aclaración. Nadie me informó en la entrada. Para que también lo tengan presente y entreguen la información correcta a lo visitantes!", replicó la española.

El intercambio no pasó desapercibido y rápidamente generó debate en redes: mientras algunos usuarios criticaron a la influencer por no respetar las normas del parque, otros defendieron su postura y cuestionaron la falta de información en el ingreso al lugar.

