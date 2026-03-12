¿Campanas de boda? Álvaro Ballero desata rumores de matrimonio con su nueva pareja

El exchico reality Álvaro Ballero volvió a quedar en el centro de la farándula, esta vez por rumores de un posible matrimonio con su actual pareja, María José Reyes.

La especulación explotó en redes sociales después de que Reyes publicara una fotografía en Instagram donde aparecen las manos de ambos con un detalle que no pasó desapercibido: un anillo en el dedo anular. El gesto fue suficiente para que los seguidores comenzaran a preguntarse si la pareja ya estaría pensando en llegar al altar.

La relación entre Ballero y Reyes se hizo pública recién en enero de este año, pero su historia comenzó de una forma bastante moderna: se conocieron a través de una aplicación de citas. Desde entonces, el romance avanzó rápidamente y no han dudado en mostrar su vínculo en redes.

Todo esto ocurre apenas meses después de que el exganador de Protagonistas de la Fama pusiera fin a su matrimonio con Ludmila Ksenofontova en agosto de 2025. Durante su relación tuvieron cuatro hijos: Milla, Vika, Ivana y Santino. Según trascendió en ese momento, el quiebre habría estado marcado por tensiones económicas y episodios de celos.

Tras hacerse pública la nueva relación de Ballero, Ksenofontova también se refirió a las críticas que surgieron por la rapidez con la que su exmarido rehízo su vida sentimental. "Aquí nadie fue infiel, nos separamos y conocimos personas, cada uno con su vida. Si fue pronto o no, es cosa de cada uno", declaró.

Mientras tanto, el supuesto anillo sigue dando que hablar y los rumores de boda no paran de crecer.

PURANOTICIA