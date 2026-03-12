Luego de un año, Disley Ramos admite romance con Benjamín Nast tras Top Chef VIP: “Sí pasó algo”

La influencer Disley Ramos decidió terminar con uno de los secretos más guardados. Después de más de un año negándolo todo, finalmente reconoció que sí hubo algo más que miradas con el chef Benjamín Nast tras su paso por Top Chef VIP en Chilevisión.

Durante la segunda temporada del programa en 2024, los rumores sobre un supuesto coqueteo entre la finalista del espacio y el jurado fueron tema obligado en redes y portales de farándula. En ese momento ambos lo negaron tajantemente. Pero ahora la historia cambió.

El romance que habría nacido después del programa

El tema salió a la luz cuando Ramos fue invitada a El podcast de Sarah, conducido por Tanza Varela. Ahí, la influencer decidió sincerarse y confirmar que el supuesto romance no era tan inventado como muchos creían.

"Ya ha pasado tiempo así que lo podemos decir, yo en el minuto, nunca en el programa sí, esto pasó después de que el programa terminó de grabarse", confesó, aclarando que durante la competencia el coqueteo era solo parte del show televisivo.

Según explicó, el vínculo real surgió lejos de las cámaras y después de que se apagaran los fogones del programa.

Ramos aseguró que dentro del programa el juego de seducción era solo para la pantalla, pero que todo cambió cuando comenzaron a verse fuera del set.

"Había coqueteo de cámara, no era un coqueteo fuera de cámara. Yo le coqueteaba dentro de cámara sí, pero después salíamos y me decía 'oye súper bien el plato'", relató.

Sin embargo, la historia no avanzó mucho más. Según la influencer, la situación se volvió demasiado intensa para ella.

"Después sí pasó algo, pero en ese minuto, cuando después pasó algo, yo me asusté y yo no quise estar un poco con él".

El motivo del distanciamiento

Finalmente, Ramos reconoció que la personalidad del chef influyó en que decidiera alejarse.

"Él era un poco intenso, pero era muy bacán. Y yo como que en ese minuto de mi vida yo quería estar sola; entonces como que me alejé un poquito y naturalmente las cosas quedaron hasta ahí y él volvió con su expareja".

¿Por qué lo negó durante tanto tiempo?

La revelación también resolvió otra gran duda: por qué en su momento negó todo cuando la prensa comenzó a vincularla con el chef.

Según explicó, prefirió guardar silencio para no generar problemas cuando Nast ya había retomado su relación anterior.

"Para qué yo iba a decir enfrente de todos si a él cuando le preguntaron dijo 'no todo bien, nada', para qué yo iba a salir diciendo 'sí, sí pasó algo' ¡pa' qué! si ya estaba con la chica... ya pasó un año y algo ya, ya podemos decir sí, pasó algo", cerró.

