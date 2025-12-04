Yuyuniz Navas rompe el silencio tras declarar como imputada en el triple homicidio de Eduardo Cruz Coke: “Me siento sucia”

La ex Gran Hermano, Yuyuniz Navas, quedó en el centro de la polémica después de que se supiera que había entregado su testimonio en la investigación del triple homicidio de Eduardo Cruz Coke y sus hijos, un caso que paralizó a todo el país el pasado 18 de octubre en La Reina.

La noticia explotó cuando una testigo afirmó haber visto a una mujer muy parecida a la instructora de yoga conversando nada menos que con Jorge Ugalde, el principal imputado del crimen, justo en las afueras de la casa donde ocurrió la tragedia. Esa sola declaración bastó para que el nombre de Navas comenzara a circular en todas partes.

Ante la presión, la mamá de Antonia Casanova -también ex Gran Hermano- decidió presentarse ante la justicia para aclarar su situación. Y ahora, varios días después del revuelo, la artista quiso enfrentar el tema en diálogo con La Hora, donde entregó una explicación directa.

"Vengo siempre para acá, es la casa de un amigo, pero acá ustedes se pueden dar cuenta que este portón que yo abro es muy distinto al de Cruz-Coke (...) Yo no escuché nada, ni golpes, ni ruidos, absolutamente nada. Recién después de todo esto me enteré quienes eran los vecinos".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su descarnada confesión sobre el costo emocional de quedar involucrada —aunque sea de manera tangencial— en un caso tan estremecedor.

"Me siento como sucia. Desde que se me involucró no he podido dejar de pensar en la cara del imputado (Jorge Ugalde). Lo encuentro súper impactante, verme involucrada en algo que no tengo absolutamente nada que ver, que la gente haya hablado las cosas más espantosas. Nada que ver. Nunca había sentido lo que he sentido estas dos o tres semanas", dijo, dejando claro que el episodio la golpeó más de lo que muchos imaginaban.

Con el caso aún en plena investigación y la opinión pública encima, Yuyuniz intenta tomar distancia del delicado caso, aunque su nombre sigue dando vueltas.

