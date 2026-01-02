Will Smith en la mira: exintegrante de su gira lo demanda por acoso sexual y despido injustificado

El famoso Will Smith, actor y músico, fue demandado por acoso sexual y despido injustificado ante la Corte Superior de California por el violinista Brian King Joseph, quien formaba parte de su gira internacional Based on a True Story.

Joseph —recordado por ser finalista de la temporada 13 de America’s Got Talent— asegura que todo se desató tras un inquietante episodio ocurrido en marzo de 2025, cuando alguien ingresó sin permiso a su habitación de hotel en Las Vegas y dejó lo que él describe como una amenaza sexual de violencia.

Según la demanda, revelada por Entertainment Weekly, en la pieza aparecieron objetos que no eran suyos y una nota que heló la sangre: "Brian, volveré... solo nosotros", firmada con un corazón y el nombre Stone F.

El documento judicial apunta a una posible negligencia de la producción, que habría extraviado una bolsa del músico con la llave del hotel, facilitando la intrusión.

Pero eso no es todo. La querella va más allá del episodio puntual y acusa que, previo a lo ocurrido, Smith “estaba preparando y condicionando deliberadamente al señor Joseph para una posterior explotación sexual”, tras sumarlo a la gira ligada a su quinto álbum de estudio. Entre los antecedentes citados, se menciona una frase que el artista habría dicho en una reunión privada: "Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más."

Joseph afirma que, lejos de recibir apoyo, tras denunciar lo ocurrido al hotel, a una línea policial no urgente y al equipo de producción, fue reprendido y luego expulsado de la gira, en lo que califica derechamente como una represalia.

La demanda es tajante al señalar que “las circunstancias de la intrusión en el hotel apuntan a un patrón de conducta depredadora más que a un hecho aislado”, y detalla que el violinista sufrió daño emocional severo, pérdidas económicas, afectación a su reputación y problemas de salud mental, incluyendo trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Mientras el caso recién comienza su recorrido judicial, la imagen pública de Will Smith vuelve a quedar bajo la lupa.

