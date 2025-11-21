Yuyuniz Navas fue citada a declarar en el marco de la investigación por el triple homicidio en La Reina

A solicitud del abogado defensor del único formalizado por el triple homicidio en La Reina, Marcelo Castillo, la actriz Yuyuniz Navas fue citada a declarar en calidad de testigo en el marco de la investigación.

De acuerdo a T13, una testigo declaró que "frente a una vivienda había un hombre y una mujer en una actitud nerviosa y extraña, se dieron cuenta de mi presencia y miraron como asustados, como cuando pillan a un niño haciendo una maldad".

El abogado defensor sostuvo en entrevista con el mismo canal que la mujer se trataría de Navas. "La tenemos identificada y pedimos que declare en calidad de testigo", comentó.

"No se juntó con don Jorge Ugalde ni participó del crimen. Tiene una relación con una casa vecina, pero no tiene ninguna vinculación con los hechos", añadió el defensor.

La mujer fue identificada gracias al posicionamiento de un vehículo a nombre de ella, que estaba cerca del sitio del suceso el día del crimen que afectó al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos adolescentes.

Este viernes, la artista subió una publicación en la que señala que "estos días he sido asediada por la prensa en un sinfín de oportunidades, entorpeciendo mi vida y mi tranquilidad por una serie de especulaciones que circulan respecto del conocido caso 'La Reina'".

Y agregó que “ese día me encontraba de visita en la casa de una persona de mi confianza; son lugares que transito frecuentemente y que por casualidad son cercanos al lugar de los hechos. He colaborado en presentar declaración como todos los vecinos del sector que estábamos en un día normal".

"Como chilena cumpliré con todo lo que la Policía de Investigaciones y la justicia requieran de mí, porque no estoy implicada en los hechos, y mi obligación, como la de cualquier otro ciudadano que respeta las instituciones, es estar disponible para lo que se requiera", finalizó.

