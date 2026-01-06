Pet Shop Boys suma concierto en Santiago tras su esperado show en el Festival de Viña 2026

Pet Shop Boys vuelve a mover el tablero musical y deja claro que su paso por Chile no será solo por el Festival de Viña del Mar 2026. El icónico dúo británico anunció un concierto propio en Santiago, encendiendo la euforia de sus fanáticos y, de paso, generando debate entre quienes esperaban verlos únicamente sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Neil Tennant y Chris Lowe ya estaban confirmados como uno de los números fuertes del Festival de Viña, con una presentación agendada para el lunes 23 de febrero. Sin embargo, lejos de conformarse con una sola noche frente al “Monstruo”, decidieron estirar su estadía en el país y regalarle a la capital un show exclusivo fuera del certamen.

El concierto se enmarca en su gira de grandes éxitos “Dreamworld”, un recorrido que apela directamente a la nostalgia, los himnos bailables y a una legión de seguidores que esperaba algo más íntimo que la Quinta Vergara.

¿Cuándo y dónde?

La cita con Pet Shop Boys en Santiago quedó fijada para el 27 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, recinto que promete una increíble experiencia para los fanáticos del pop electrónico.

Las entradas saldrán a la venta este lunes 12 de enero a través de Puntoticket, y todo indica que la demanda será alta. Porque si algo dejaron claro los británicos con este anuncio, es que su paso por Chile no será fugaz.

PURANOTICIA