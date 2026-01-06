El impactante cambio físico de Fernando Solabarrieta en sus merecidas vacaciones: “10 kilos en 10 días”

Fernando Solabarrieta volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por una jugada en la cancha ni un comentario polémico, sino por ¡su pancita de vacaciones!.

Hace apenas 10 días, el periodista deportivo e Ivette Vergara viajaron a Coyhaique para recibir el 2026 junto a su madre, recientemente viuda, y lo que parecía un viaje familiar se transformó en una verdadera maratón de comida, descanso y “buena vida” sureña.

En sus redes sociales, Solabarrieta no dudó en mostrar las consecuencias de tanto relajo. Entre risas y sin filtros, reconoció que 10 días en la casa familiar le pasaron la cuenta, ya que aumentó de talla y su pancita se hizo notar.

"10 kilos en 10 días!!! Jajaja me fui a la mierda!!!", escribió en una storie de Instagram, dejando a todos sus seguidores entre la risa y la empatía.

Porque, seamos honestos, ¿quién no ha caído en la tentación de disfrutar demasiado en vacaciones? Esta vez, Fernando lo admitió con mucho humor.

