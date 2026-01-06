Mariana di Girolamo reaparece tras anunciar su embarazo: “No estaba decidida a contarlo públicamente”

Mariana di Girolamo volvió a dejarse ver en público, marcando su primera aparición tras revelar que espera a su primer hijo junto al DJ Sebastián Román, su pareja de más de seis años.

La actriz eligió un escenario destacado, y fue la ceremonia donde se anunciaron los nominados a los Premios Caleuche 2026, donde compite por Mejor Actriz de Soporte en teleseries.

En una conversación con Página 7, Mariana no esquivó la intimidad de este momento que la tiene en el centro de la atención mediática: "Es un momento vital y personal único, que estoy disfrutando mucho".

La intérprete reconoció que el embarazo ha implicado cambios importantes en su vida: "Es un gran cambio, así que hay mucho que celebrar, me siento muy grande".

Aunque la noticia se hizo pública a inicios de enero a través de una fotografía en redes sociales, la actriz explicó que no se trataba de un secreto: "Me demoré harto en contarlo, igual no era un secreto, mi círculo siempre supo, pero como que no estaba decidida a contarlo públicamente".

"Fue una foto súper improvisada que sacamos para Año Nuevo, y dije: 'Bueno, ya, ahora'", agregó la intérprete.

Sobre la imagen, señaló: "La subimos y fue bonito, causó harto revuelo, con un montón de comentarios, igual me dio un poco de nervios".

Finalmente, di Girolamo aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido en este período: "Fue mucho amor, es una preciosa noticia, para mí, para mi familia, para mi marido, para mis amigos, así que estoy recibiendo todo ese cariño y que nos nutra".

Entre nominaciones y comentarios de su vida personal, Mariana demuestra que está lista para enfrentar un 2026 lleno de cambios y alegrías.

PURANOTICIA