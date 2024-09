Yuli Cagna y Victorio Bouvier fueron confirmados como los nuevos participantes de «Palabra de Honor»

El nuevo reality del 13, «Palabra de Honor», ya cuenta con cinco participantes confirmados.

Estos son Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Matías Muñoz, conocido masivamente como 'Marcianeke' y en las últimas horas se informó que se suman Yuli Cagna y Victorio Bouvier.

La estación informó que ambos se conocieron en «La isla de las tentaciones», "en donde ella ingresó junto a Mel Alcalde, pero mientras él se dejó tentar por Milagros González, la ex «¿Volverías con tu ex?» lo hizo por Bouvier y hoy son pareja".

"Creo que esta es una relación que puede tener un gran futuro, sin duda. Lo vi desde el momento en que lo conocí. De hecho, cuando estábamos adentro nos conocíamos hace una semana y yo le preguntaba a él ‘¿Vos querés ser papá? Porque yo sí quiero ser mamá’. Fue un flechazo total", expresó la modelo sobre la relación.

Por su parte, el trasandino comentó que "he tenido amores, pero nunca algo que haya aspirado a un futuro, ni que tenga proyectos juntos, ni laborales ni como familia. De hecho, ser papá no lo tenía ni registrado, pero cuando conocí a Yuli empezamos a hablar y me volvieron esas ganas, después de que había dado de baja el tema pensando que no era para mí".

El programa que será conducido por Sergio Lagos y Karla Constant consistirá en un reformatorio militar donde los reclutados tendrán que disciplinarse.

Y en el programa «Sígueme» de TV+, Sergio Marabolí desclasificó cuánto cobrarían algunos de los concursantes confirmados.

El periodista afirmó que el hermano del expresidente Sebastián Piñera recibiría $2,6 millones diarios, por lo tanto, el cantante obtendría $80 millones al mes.

Por su parte, la actriz negoció entre $800 mil a $1 millón por jornada, por lo que recibiría un sueldo cercano a los $28 millones por mes.

Mientras que el cantante de música urbana diariamente ganaría $2 millones, ante lo cual alcanzaría un salario mensual de $60 millones de pesos.

(Imagen: 13.cl)

