Aseguran que Karol Dance estaría pensando dejar el país tras polémica de infidelidad

Karol Lucero nuevamente se encuentra en el centro de la controversia luego de admitir públicamente una infidelidad hacia su esposa, Fran Virgilio, involucrando a la DJ Isi Glock.

Tras la confirmación de este fuerte rumor, -quien recordemos fue el propio Karol quien confirmó la noticia-, la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, compartió en sus redes sociales una nueva polémica información sobre el estado actual de la relación entre Karol Dance y su esposa desde hace apenas nueve meses.

Bajo esta misma línea, la panelista de Primer Plano, señaló en su cuenta de Instagram: "Cuando ellos estaban partiendo la relación, Karol tuvo una relación con una modelo, con Yadranka Tomic, Fran Virgilio supo, y después a lo largo de la relación ella se enteró de otras infidelidades también y siempre lo perdonó".

Luego, la comunicadora señaló que después de esta última polémica situación, "tan expuesta y mediática", Virgilio habría tomado la firme decisión de separarse.

"Karol y Fran en este momento ya están separados, ella le dio estos días para que saque las cosas del departamento que comparten en La Dehesa", señaló Gutiérrez.

En relación con el locutor radial, la periodista aseguró que "está en casa de su mamá, siendo apoyado y contenido por su mamá, y que está pensando seriamente en la posibilidad de dejar el país, ya que se han ido juntando en pocos meses".

PURANOTICIA