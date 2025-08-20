Maluco es el tercer participante confirmado para el nuevo reality de Mega "El Internado": "Más vivo que nunca"

A semanas de anunciar que Tonka Tomicic e Yann Yvin estarán al mando de El Internado —el nuevo reality que marca el regreso de la animadora a la pantalla chica— Mega dio a conocer a su tercer participante confirmado.

Cabe recordar que el canal ya anunció la participación de Daniella Campos y Di Mondo. Ahora, confirmaron al brasileño Maluco como su tercer integrante.

"Vengo como una estrella fugaz, dándolo todo porque Maluco está más vivo que nunca", señaló el ex chico Mekano.

“Es una experiencia nueva para mí, pero con el chef Yann y en la academia dirigida por él, daré lo máximo que pueda para, al menos, aprender lo básico. Esa es mi meta… y si puedo llegar al final, ¡fantástico!”, agregó el brasileño.

A través de redes sociales, Megamedia señaló: "MALUCO ATERRIZA EN MEGA. El Internado ya tiene a su tercer participante y es Luciano Cardoso, más conocido en el mundo de la televisión como Maluco".

"En este nuevo programa, el músico brasileño vivirá su primera experiencia de convivencia y encierro 24/7, donde asegura que lo suyo será "la buena onda, la entretención y también cantar". agregaron desde el canal.

Finalmente, señalaron que: "El oriundo de Río de Janeiro deberá someterse a desafíos en la cocina, donde él se autodefine como “un cero a la izquierda”, pero dice que tiene muchas ganas de aprender".

