Constanza Santa María se despide entre lágrimas de TVN para incorporarse a Mega: "Me voy llena de aprendizajes y cariño"

Luego de más de cuatro años en Televisión Nacional de Chile, la periodista Constanza Santa María decidió cerrar su ciclo en la estación pública para asumir un nuevo desafío profesional en Mega.

A partir de su llegada, se integrará al equipo de prensa del canal privado como co-conductora de Meganoticias Prime, donde compartirá pantalla junto con Juan Manuel Astorga.

La comunicadora fue despedida con unas emotivas palabras en 24 Horas Central por el equipo y su gran colega, Iván Núñez, quien le entregó un ramo de flores en nombre de todos quienes querían expresar su apreciación a la profesional.

“La verdad es que cuando tú me lo dijiste por teléfono, porque no me lo dijiste cara a cara, porque dijiste que no tenías la entereza en ese minuto para hablarlo, yo te empecé a extrañar desde ese momento”, comenzó diciendo Núñez.

“Quizás lo más obvio es decir que naturalmente vamos a extrañar su enorme talento, profesionalismo, las tremendas entrevistas, sus reportajes que marcan pauta, su despliegue en terreno y en el estudio. Pero, lo que realmente vamos a extrañar, aparte de eso, es su calidad humana, los chistes fuera de cámara, las canciones que nos canta en comerciales”, agregó el comunicador.

Finalmente, antes de darle un fuerte abrazo, el periodista señaló: “Su compañía, yo en lo particular, he disfrutado estos 4 años a concho. Te vamos a extrañar mucho, te deseamos que te vaya realmente increíble. Creo que hablo a nombre de todo el equipo”.

“Tengo la certeza que te va a ir increíble”, cerró.

Luego, la periodista entre lágrimas y la voz quebrada dijo: “Gracias a cada uno de ustedes, la verdad es que yo soy súper llorona, he llorado desde ayer todo el día. Me cuesta mucho despedirme, no solamente porque fui muy feliz aquí en TVN, sino que sobre todo porque hice grandes amigos, no son solo compañeros de trabajo, sino que se transformaron en mi familia”.

“Solo quiero agradecer a TVN por darme la oportunidad de ser parte de la televisión pública. Estar aquí ha sido un privilegio, he aprendido mucho en estos casi cinco años. Me voy llena de aprendizajes, y cariño, he recibido una cantidad de cariño que me tiene impactada y emocionada”, añadió.

“Le deseo lo mejor a todo el equipo con el que he tenido el privilegio de trabajar. Creo que es importante que exista una televisión pública fuerte, importante e independiente”, cerró Constanza Santa María.

