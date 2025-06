Yuli Cagna responde a rumores de reconciliación con Mel Alcalde: “Ni aunque me paguen un millón de dólares”

Luego de siete años de relación, ingresar juntos al reality La Isla de las Tentaciones, y haber puesto fin a su Acuerdo de Unión Civil, la expareja compuesta por Yuli Cagna y Mel Alcalde mantienen una buena relación de amistad.

Es por esto, que a través de sus historias de Instagram, la argentina compartió la más reciente nueva aventura de su ex pareja: incursionar en el mundo musical con la canción La Isla, junto al cantante Enzo.

Lo anterior, encendió los rumores de una eventual reconciliación entre ambos, lo que rápidamente salió a desmentir la ex recluta de “Palabra de Honor”. “Chicos, por Dios, no sean ridículos, la cortan. No voy a volver con Mel ni Mel va a volver conmigo. Ni aunque me paguen un millón de dólares vuelvo con Mel”, explicó Cagna.

“Lo adoro, lo quiero, porque fue parte… estuvimos 7 años, es como una familia. Lo veo y lo quiero como un hermano, como un primo, pero no, no hay ninguna posibilidad. O sea, no empiecen con boludeces”, añadió.

“Solamente lo estoy bancando en su nuevo proyecto, porque él siempre quiso ser cantante y yo no lo apoyaba. Entonces, cuando me separé me sentí muy culpable y ahora yo digo ‘che, sí, lo voy a apoyar, porque si él quiere eso, hay que apoyarlo’. Así que eso, pero no, basta de hablar estupideces, por favor”, explicó la trasandina.

PURANOTICIA