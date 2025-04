Yuli Cagna puso fin a su Unión Civil con Mel Alcalde: "Se enterará de esto por la noticia"

La argentina, Yuli Cagna, decidió ponerle fin a su Acuerdo de Unión Civil con José Manuel "Mel" Alcalde, luego de siete años de una relación, y dos de ellos comprometidos.

Recordemos que la expareja en el 2022 firmaron el acuerdo en el Registro Civil, en una íntima ceremonia, pero un año después la relación se acabó debido a una infidelidad por parte de Mel.

La recluta de "Palabra de Honor" y el deportista ingresaron juntos al reconocido reality “La isla de las tentaciones”, pero Alcalde cayó en la “tentación” con otra de las participantes.

LA DECISIÓN DE YULI CAGNA

“Fui al Registro Civil de Las Condes para preguntar cómo y dónde podía poner fin al AUC de forma unilateral y me dijeron que ahí mismo”, reveló Cagna en una conversación con el medio LUN.

“Ni siquiera tuve que pedir turno con antelación. Me hicieron pasar, firmé y terminó. No fueron necesarios, abogados, basta con que uno lo solicite. El proceso demoró 15 minutos, firmé dos papeles y se acabó”, agregó.

“No he hablado con él a modo de cierre. Se enterará de esto por la noticia. Terminar esta unión era algo que tenía pendiente hace dos años, pero como no estaba en Chile no podía hacerlo”, reconoció la modelo y chica reality trasandina.

“Lo de la unión civil lo hicimos porque yo tengo ciudadanía italiana y nos fuimos a vivir a España en ese momento. Sólo de ese modo él iba a poder hacerlo. No sé si fue una decisión apresurada, pero no teníamos otra opción”, expresó la trasandina.

“Ya venía muerta la relación, sólo que no queríamos aceptarlo. El haber entrado a ese reality fue un regalo para ambos, porque si no quién sabe hasta cuándo hubiéramos seguido por costumbre. Agradezco su infidelidad porque también me permitió conocer a la persona con que estoy hoy en día”, se sinceró Cagna.

